Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schockanrufe sogar bei der Polizei - eine erneute Warnung

varel-bockhorn (ots)

Die immer wiederkehrenden Anrufe zeigen, die Täter werden nicht müde... In einem aktuellen Fall wird sogar die Rufnummer der echten Polizei gewählt und zwar die Nummer der Polizeistation in Bockhorn. Doch eines nach dem anderen: Was war passiert?

Am späten Donnerstagmittag, 09.02.2023, ging ein Anruf bei der Polizeistation in Bockhorn ein.

Der Stationsbeamte nimmt ab, meldet sich und vernimmt zunächst keine Reaktion. Erst auf die wiederholte Meldung wurde "Frau Bockhorn" und nach kurzer Bedenkzeit "Da Polizei geäußert?", schließlich das Gespräch beendet.

Eine Recherche der Rufnummer (mit 0673 beginnend) ergab, dass es u.a. einen aktuell angezeigten Schockanruf in Wardenburg gibt. Dort soll die Tochter der angerufenen Person angeblich tödlich verunglückt worden sein. Auch in anderen Fällen wird diese Rufnummer genutzt - heute erreichte diese sogar die Polizei.

"Die Rufnummer wird in der Regel technisch manipuliert sein" erklärt Andrea Papenroth, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei in Varel. "Die Täter sitzen oftmals im Ausland und haben nur ein Ziel, nämlich an Vermögenswerte der durch den Schock emotional belasteten Angerufenen zu gelangen."

Auch wenn der Anruf bei der Polizei in Bockhorn nicht zum Erfolg führt, die Täter werden immer wieder ihr 'Glück' versuchen, so dass von weiteren Anrufen in der hiesigen Region auszugehen ist. "Lassen Sie sich nicht darauf ein und legen Sie im besten Fall sofort auf!"

Weitere Tipps erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell