POL-WHV: Schmierereien an Außenfassade der Grundschule Wiesenhof - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 08.02. auf den 09.02.2023 in die Kindertagesstätte in der Accumer Straße in Schortens ein. Nach dem bisherigen Sachstand ist kein Stehlgut vorhanden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei Schortens an ...

mehr