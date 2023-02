Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Jever

Jever (ots)

Am Donnerstag, 09.02.23, kam es gegen 09.00 Uhr in Jever an der Einmündung Jeversche Str./An der alten Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier ordnete sich während der Rotphase die Fahrerin eines schwarzen Mercedes A-Klasse auf der Linksabbiegespur ein. Nach erfolgter Grünphase fuhr sie an und wurde dabei von einem schwarzen BMW Geländewagen (SUV) auf der rechten Fahrzeugseite geschnitten. Dieses Fahrzeug stand ursprünglich auf dem Rechtsabbiegestreifen und bog nun seinerseits links ab. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Jever und anschließend über die Sillensteder Straße in Richtung Sillenstede. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

