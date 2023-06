Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Betrunken zum Ladendiebstahl gefahren

Ulm (ots)

Zeugen meldeten am Samstagabend einen Autofahrer, der, während er seinen PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Biberacher Straße abstellte, Bier trank. Der 44-Jährige ging dann einkaufen. Als die Streife an dem Fahrzeug eintraf, war der Fahrer wieder zurück. Aber er war nicht mehr allein. Neben ihm stand eine Mitarbeiterin des Supermarktes und bezichtigte ihn des Ladendiebstahls. Der Autoschlüssel steckte im Zündschloss und die Zündung war an. Offensichtlich wollte der Mann gerade losfahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

