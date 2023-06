Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Mann mit Axt dreht durch

Ulm (ots)

Nach mehreren Anrufen rückten starke Polizeikräfte am Samstag, gegen 20.50 Uhr, in die Schlossstraße aus. Dort versuchte ein 56-jähriger Mann einen Nachbarn mit einer Axt zu schlagen. Dies gelang ihm glücklicherweise nicht. Die Beamten nahmen den Angreifer fest. In seiner Wut hatte er zuvor seine eigene Wohnungseinrichtung zu Kleinholz verarbeitet. Der Mann wurde einer psychiatrischen Einrichtung überstellt.

++++++++++++++1141445;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell