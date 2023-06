Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Motorrad übersehen

Am Samstag, gegen 13.55 Uhr, ereignete sich in der Mozartstraße ein Verkehrsunfall bei dem ein 57-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Eine 51-jährige PKW-Lenkerin fuhr vom Parkplatz eines Möbelhauses auf die Straße. Dabei übersah sie ein von links kommendes Motorrad. Der Krad-Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe abbinden.

