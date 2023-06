Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ungewöhnlicher Unfall beim Einparken

Weil ein Autofahrer ein Bein zwischen Fahrertüre und Karosserie einklemmte, erlitt er schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Freitagabend gegen 22.00 Uhr ein 66 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi unter den Carport an seinem Haus. Als er aussteigen wollte, klemmte er sich den linken Unterschenkel zwischen Fahrertüre und Karosserie ein. Aus Schreck trat der Mann aufs Gaspedal. Da der Motor noch lief, fuhr das Auto nach vorne. Der Unterschenkel wurde dadurch noch mehr eingeklemmt, so dass sich der 66-Jährige nicht mehr selbst befreien konnte. Durch Hilferufe und Hupen machte er auf seine missliche Lage aufmerksam. Anwohner schoben den Audi zurück, so dass der Autofahrer befreit werden konnte. Ein Krankenwagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. An dem Auto entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

