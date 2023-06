Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Sachschaden und zwei Verletzte bei Unfall am Freitagmittag

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr wollte ein 19-Jähriger vom Haslacher Weg in die Böfinger Steige abbiegen. Hierbei übersah er einen Pkw, der die Böfinger Steige in Richtung Endhaltestelle befuhr. Der 34-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Unfallverursacher wurde leicht und sein Unfallgegner schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

