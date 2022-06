IM-MV: Baukultur im Nordosten: Bauminister Christian Pegel begrüßt Vereinsgründung

Schwerin (ots) - Am kommenden Montag wird Christian Pegel mit dem Bäderdienst der Polizei in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Stunde auf Streife durchs Ostseebad gehen. Zu Beginn wird er sich am Kopf der Seebrücke das Küstenstreifenboot "Hoben" der Wasserschutzpolizei einschließlich eines Wassermotorrads ansehen. Bei der anschließenden Streife ...

mehr