Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg

Arbeiter verletzt sich mit Messer

Versehentlich einen Messerstich in die Brust versetzte sich ein 35-Jähriger beim Arbeiten.

Ulm (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Arbeitsunfall wurde die Polizei am Freitagabend gegen 18.50 Uhr gerufen. Ein Arbeiter verletzte sich dabei schwer. In einem fleischverarbeitenden Betrieb war der 35-Jährige damit beschäftigt Tiere zu zerlegen. Laut Zeugenaussagen war er damit schwungvoll mit einem Messer zu Gange. Als der Arbeiter wieder zu einem Schnitt ausholte, verfehlte er sein Ziel und stach sich stattdessen selbst in den Brustkorb. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass keine arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften verletzt wurden.

++++++++++++++++1135128

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell