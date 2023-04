Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann schlägt und würgt Bundespolizisten am Flughafen Berlin-Brandenburg

Schönefeld (ots)

Samstagnachmittag griff ein Mann zwei Bundespolizisten am Flughafen Berlin Brandenburg an. Einen der Beamten schlug er mit der Faust in das Gesicht, den anderen würgte er.

Aufgrund einer Einreiseverweigerung hielt sich ein albanischer Staatsangehöriger bis zu seinem Rückflug nach Tirana (Albanien) im Transitbereich des Flughafens Berlin Brandenburg auf. Dort rauchte der Mann wiederholt und beging mehrere Diebstähle.

Nach einer richterlichen Entscheidung sollte der 31-Jährige bis zum Vollzug der Zurückweisung in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung leistete der Albaner erheblichen Widerstand und schlug dabei einem Beamten mit der Faust in das Gesicht. Dieser erlitt ein Hämatom und mehrere Kratzer am Arm. Zur Eigensicherung fesselten die Bundespolizisten den Polizeipflichtigen.

Nachdem der Mann sich augenscheinlich beruhigte und kooperativ war, wollte ein Beamter die Handfesseln lösen. Dabei ging der albanische Staatsangehörige erneut auf die Polizisten los und würgte einen Beamten. Dieser konnte sich aus der Situation befreien und blieb unverletzt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Bis zum geplanten Rückflug nach Albanien am Sonntagnachmittag verblieb der Mann im polizeilichen Gewahrsam.

