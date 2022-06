Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rettungseinsatz

Rheinbreitbach (ots)

Ein besorgter 47 jähriger Mann rief am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr bei der Polizei in Linz an. Er stehe vor der Türe einer lebensälteren Bekannten. Sie müsse nach seiner Einschätzung in der Wohnung sei, öffne jedoch nicht dir Türe. Das Klingeln des Hausanschlusses war bei Anrufversuchen hörbar. Bereits bei Anfahrt wurde durch die Polizei in Linz vorsorglich der Rettungsdienst verständigt. Die Polizeibeamten vor Ort fanden den Zustand so bestätigt, wie er von dem Anrufer mitgeteilt wurde und teilten auch die Sorge um die 82 jährige Frau. Aus diesem Grunde kletterte ein Polizeibeamter auf einen Balkon des Anwesens und sah, dass die Frau in offensichtlicher Notlage auf dem Bett lag. Er öffnete gewaltsam die Terrassentüre und öffnete den zwischenzeitlich eingetroffenen Rettungssanitätern die Haustüre. Diese stellten dann einen lebensbedrohlichen Zustand fest und transportierten Sie zum Krankenhaus in Linz. Dem Handeln aller beteiligten Personen, insbesondere dem aufmerksamen Mitteiler ist es zu verdanken, dass der Sachverhalt eine derartige Auflösung fand.

