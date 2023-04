Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugbrand auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen Ost und Grimmen West

Neubrandenburg (ots)

Am 28.04.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf der A20 Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen Grimmen-Ost und Grimmen-West auf Grund eines techn. Defekts zum Brand eines PKW Mercedes. Der 35-jährige deutsche Fahrer bemerkte zunächst Qualm aus seinem Auspuff, fuhr auf den Standstreifen, öffnete die Motorhaube und bemerkte den Brand im Motorraum. Sodann rettete er zunächst sich, seinen Hund und folgend weiteren Inhalt aus seinem PKW, welcher anschließend jedoch vollständig ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Das Wrack wurde durch die ein Abschleppdienst geborgen und anschließend die Straße gereinigt. Die Freiwillige Feuerwehr Grimmen war mit 20 Kameraden und 4 Einsatzfahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort. Die A 20 in Fahrtrichtung Lübeck war für ca. 20 min voll und für ca. 3 Stunden halbseitig gesperrt. Durch das AVPR Grimmen erfolgten vor Ort verkehrsregulierende Maßnahmen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell