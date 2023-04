Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstagabend (15.04.2023) in Wehringhausen zwei Personen leicht verletzt. Gegen 20.10 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer mit seinem BMW über die Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe und wollte an der Kreuzung zur Wehringhauser Straße nach links abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Mann den entgegenkommenden Mazda eines 27-jährigen Hageners. Es kam zur Kollision der beiden PKW, bei dem zwei Mitfahrer des Hageners (24 und 21) leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Sowohl der BMW als auch der Mazda wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell