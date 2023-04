POL-HA: Widerstand nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hagen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 7 Uhr führten Polizeibeamte in Hohenlimburg eine Verkehrskontrolle durch. In Höhe der McDonald-Filiale wurde ein 23-jähriger Mann in seinem PKW (Opel) überprüft. Aufgrund verschiedener Verdachtsmomente wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der ein positives Ergebnis lieferte. Der 23-jährige Mann aus Iserlohn führte keinerlei Ausweisdokumente mit sich und machte mündliche Angaben zu seiner Person. Im Rahmen der anschließenden ...

mehr