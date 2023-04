Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht nach Vorfall in Bus - Fahrer angespuckt

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Wehringhauser Straße spuckten Jugendliche am Freitag (14.04.) gegen 21.45 Uhr einen Busfahrer an. Der 45-Jährige gab bei der Polizei an, mit seinem Linienbus an der Haltestelle "Volkshochschule" angehalten zu haben. Etwa zwanzig Kinder/Jugendliche beabsichtigten daraufhin gleichzeitig einzusteigen. Als er darauf bestanden habe, dass die Personen einzeln einsteigen und ein Ticket vorzeigen, sei er aus der Gruppe heraus bespuckt worden. Hierbei wurde er am Kopf getroffen. Weiterer Speichel sei glücklicherweise durch das Glas, welches die Fahrerkabine abschirme, abgefangen worden. Als die Gruppe erkannte, dass er den Funk bediene, seien die Personen in Richtung des Bodelschwinghplatz geflüchtet. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Jugendlichen bereits entfernt. Sie konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Solch ein Verhalten ist nicht nur respektlos, sondern strafbar und wird nicht geduldet oder toleriert! Die Polizei schreitet konsequent ein, geht gegen solch ein Verhalten vor und verfolgt Straftaten! (arn)

