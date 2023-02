Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei begleitet Fußballhessenpokalspiel in Fulda

Fulda (ots)

Am Samstag (25.02.) war die Polizeidirektion Fulda mit Unterstützungskräften aus dem Polizeipräsidium Osthessen und der Hessischen Bereitschaftspolizei zur Gewährleistung der Sicherheit anlässlich der Fußball-Hessenpokalbegegnung zwischen Barockstadt Fulda-Lehnerz und Kickers Offenbach in Fulda im Einsatz. Die Gesamtzahl der Einsatzkräfte befand sich im unteren dreistelligen Bereich. Im Bereich des Bahnhofes Fulda und in den Zügen unterstütze zudem die Bundespolizei. Bereits auf der Anreise zum Spiel begleitete die Polizei größere Fußballfangruppierungen bis zum Stadion. Außerdem war sie in der Innenstadt von Fulda und um sowie am Stadion ständig präsent. Aus polizeilicher Sicht ist das Spiel im ausverkauften Stadion der Stadt Fulda friedlich und ohne Störungen verlaufen. Lediglich während der der An- und Abreise der Fans sowie im unmittelbaren Stadionumfeld kam es zu einzelnen kleineren Vorfällen, die ein polizeiliches Einschreiten erforderten. So zum Beispiel beim Entzünden von Rauchtöpfen auf dem Weg zum Stadion oder auch beim festgestellten Mitführen von Gegenständen, die im Stadion verboten sind. Ein Fußballanhänger griff Polizeikräfte an, nachdem er vorher aufgestelltes Absperrmaterial grundlos aufgenommen und umher geworfen hatte. Ein Polizeibeamter wurde durch den Angriff leicht verletzt, der Angreifer konnte aber festgenommen werden und wird sich für sein Verhalten verantworten müssen. Darüber hinaus kam es neben einigen Personalienfeststellungen und Platzverweisen zu keinen weiteren nennenswerten Vorfällen. Nach Abreise aller Besucher konnte der Polizeieinsatz gegen 17.30 Uhr beendet werden.

Bereits in der Nacht vor der Begegnung wurde eine Person nach Graffitischmierereien im Stadionumfeld durch die Polizei angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte sie wieder entlassen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem wird der Verantwortliche sicherlich auch für die Kosten der Beseitigung seiner aufgebrachten Farbe aufkommen müssen.

Gefertigt: Polizeidirektion Fulda - Wagner, EPHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell