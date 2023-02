Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Von Fahrbahn abgekommen

Haunetal. Am Donnerstag (23.02.), um 18:25 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Fahrer aus Montenegro mit einem Kastenwagen auf der B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Hünfeld. Auf dieser Strecke kam er aus bisher unbekannten Gründen von seiner Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr. Dabei touchierte er zunächst den Pkw eines 36-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld und riss sich dabei das linke Rad sowie einen Teil der Achse ab. Anschließend kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 51-jährigen Fahrers aus Bebra und kam circa 100 Meter weiter auf der anderen Fahrbahnseite zum Stehen. Der 36-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Hünfeld verbracht. Der 42-jährige Unfallverursacher kam leicht verletzt ins Klinikum Bad Hersfeld. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Verkehrsunfall-Flucht in Mücke-Höckersdorf

Mücke. Am Donnerstag (23.02.), gegen 16:35 Uhr, lief ein Fußgänger, der dem Nordic Walking nachging, die Dornhecker Straße von der Feldgemarkung her kommend in Richtung Ortslage Höckersdorf. Hier kam ihm ein schwarzer Pkw Opel, vermutlich mit drei Personen besetzt, entgegen. Der Pkw streifte den Fußgänger beim Vorbeifahren am Arm, sodass der Außenspiegel des Pkw wegklappte. Anschließend hielt der Fahrzeugführer kurz an, setzte dann seine Fahrt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

