POL-NB: Unfall mit drei PKW - Rostocker Straße kurzzeitig voll gesperrt

Neustrelitz (ots) - Gestern ist eine 81-jährige deutsche Frau in Neustrelitz in der Hohenzieritzer Straße vor dem Friedhofseingang von einem bisher unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen worden. Er fragte sie, ob sie 2 Euro klein machen könne. Sie blickte in ihr Portemonnaie und er gab vor, ihr beim Suchen zu helfen. Sie fanden kein passendes Geld. Daraufhin ging der Mann auffällig schnell weg. Wenig ...

