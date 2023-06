Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen (A 8) - Schwerer Unfall in der Anschlussstelle

Ulm (ots)

Um 16.55 Uhr ereignete sich am Samstag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Eine 21-jährige PKW-Lenkerin kam aus Richtung München und verließ an der Ausfahrt die Autobahn. An der Unfallstelle kreuzt die Ausfahrt die Einfahrt in Richtung München. Die Vorfahrt ist durch Verkehrszeichen geregelt. Diese Regelung missachtete die Fahrerin und prallte frontal in den PKW eines 21-jährigen Audi-Fahrers, der auf die Autobahn in Richtung München auffahren wollte. Anschließend wurde noch ein dritter PKW getroffen. Von den sieben Verletzten schweben zwei in Lebensgefahr. Der Gesamtschaden wird auf 75 000 Euro geschätzt. Die gesamte Anschlussstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

