POL-GM: Streit eskaliert - 21-Jähriger von mehreren Personen angegriffen

Waldbröl (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (12. Juni) ist in der Brölbahnstraße ein 25-jähriger Waldbröler von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die hinzugerufene Polizei fand den Verletzten gegen 3:10 Uhr zwischen dem Busbahnhof und dem Kreisverkehr Brölbahnstraße / Kaiserstraße verletzt auf dem Boden liegend. ...

