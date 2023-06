Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Geparkte Autos gestreift und hohen Schaden verursacht

Von einer heruntergefallenen Zigarette war ein Autofahrer wohl am Sonntag in Göppingen abgelenkt.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem BMW in der Hohenstaufenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fiel ihm während der Fahrt wohl eine brennende Zigarette herunter. Deshalb riss er das Lenkrad nach rechts und richtete nicht den Blick nach vorne. Am rechten Fahrbahnrand parkten Autos. Einen Fiat und einen BMW SUV hatte der 41-Jährige gestreift. Dabei lösten in seinem Auto die Airbags aus und er verletzte sich leicht. Den Gesamtsachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

