POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher im Rahmen der Fahndung geschnappt

Jüchen (ots)

Drei Männer sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14.06.), gegen 00:40 Uhr, versucht haben, in das Reihenhaus einer 74 Jahre alten Frau aus Jüchen an der Kölner Straße einzubrechen. Das hatte ein aufmerksamer Zeuge beobachtet und umgehend den Notruf der Polizei informiert.

Vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen hatten sich die Einbrecher bereits vom Tatort entfernt. Ein Schraubendreher, mit dem die Männer versucht hatten, die Haustür aufhebeln, steckte noch zwischen Türblatt und -rahmen.

Weil der Zeuge eine Personenbeschreibung abgeben konnte und sich auch das Kennzeichen des Autos gemerkt hatte, gelang es Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung drei Tatverdächtige im Alter von 25, 40 und 47 Jahren vorläufig festzunehmen.

Einer Streifenwagenbesatzung war der dunkle Kleinwagen der Männer im Rahmen der Fahndung wenige Minuten nach der Tat auf der B 59 in Fahrtrichtung Autobahn aufgefallen. Der Fahrzeugführer folgte den Aufforderungen der Polizei zum Anhalten und die Insassen ließen sich widerstandslos festnehmen.

Die drei Männer, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, bestreiten in ihren Vernehmungen die Tat. Die Ermittlungen der Kripo dauern derzeit noch an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

