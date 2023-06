Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Unfall am Kreisverkehr - Radfahrerin wird verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitag gegen 08.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Nettetaler mit seinem Pkw auf der Van-der-Upwich-Straße in Richtung Kempener Straße. Am dortigen Kreisverkehr stieß er mit einer 25 Jahre alten Radfahrerin aus Viersen zusammen, die auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 25-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (640)

