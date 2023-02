Polizei Hamburg

POL-HH: 230206-4. Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 05.02.2023, 01:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Jenfeld, Charlottenburger Straße/Steglitzer Straße

Nachdem in der Nacht zu Sonntag eine 24-Jährige in Jenfeld von einem Unbekannten in sexueller Motivation überfallen worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge hatte sich die Frau auf ihrem Heimweg befunden, als sie von dem Unbekannten offenbar zunächst verfolgt und im weiteren Verlauf angesprochen worden war. Als der Mann unvermittelt sexuell übergriffig wurde, setzte sich die Frau zur Wehr, wodurch der Täter von ihr abließ und flüchtete.

Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme durchgeführte Maßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 175 bis 180 cm groß - südländisches Erscheinungsbild - helle Hautfarbe - sprach leise - normale Figur - hatte schwarze, kurze Haare - bekleidet mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Denim-Jacke und dunklen Schuhen

Zeugen, denen der Gesuchte aufgefallen ist und die Hinweise zu ihm geben können und/oder den Vorfall in der Samstagnacht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell