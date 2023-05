Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Endingen a.K.: Dreister Diebstahl aus Tankstelle

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.05.2023, gegen 01:15 Uhr in der Früh, kam es zu einem dreisten Diebstahl in einer Tankstelle in der Karl-Winterhalter-Straße. Zwei bislang unbekannte Täter betraten den Shop der Tankstelle, entnahmen aus einem Aufsteller mehrere Tabakprodukte, flüchteten aus dem Gebäude und stiegen in einen wartenden Pkw, welcher von einem dritten Täter gefahren wurde. Anschließend fuhren die Täter in dem Fahrzeug mit französischer Zulassung auf der L 113 in Richtung Westen.

Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Endingen (07642/9287-0) oder dem Polizeirevier Emmendingen (07641/582-0) in Verbindung zu setzen.

JS / PREM

