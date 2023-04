Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Dieb gesucht

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr konnte eine Anwohnerin in den Staudenäckern eine Person beobachten, die sich kurzeitig in ihrem Hof aufhielt. Wie sich später herausstellte, fehlte am Fahrrad, welches im Hof abgestellt war, die dazugehörige Fahrradtasche samt Inhalt. Das Diebesgut wird auf ca. 180 Euro beziffert. Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, trug graues Sweatshirt und Jeans. Sehr auffällig dürfte sein, dass die Person ein Barett als Kopfbedeckung trug. Hat jemand ähnliche Feststellungen gemacht oder eine Person mit Barett gesehen, so bittet die Polizei Wörth um Mitteilung unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

