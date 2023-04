Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Unfallfahrzeug gesucht

Weingarten (ots)

Am Samstagmorgen (10:30 Uhr) streifte eine 81-jährige Autofahrerin ein in der Schloßgasse am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend verständigte sie die vermeintliche Eigentümerin des Fahrzeugs, um die Schadensregulierung zu klären. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei gar nicht um die Eigentümerin handelte. Das beschädigte Fahrzeug war anschließend nicht mehr vor Ort. Gesucht wird somit der/die Eigentümer/in eines weißen PKW´s, der am Samstag in der Schloßgasse geparkt war und einen frischen Unfallschaden aufweist.

