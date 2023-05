Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Pkw missachtet Vorfahrt, Motorradfahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.05.2023, gegen 17:10 Uhr kam es in Reckingen an der Einmündung der Lindenstraße in die Rheintalstraße, L161, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzen Motorradfahrer. Ein 67-jähriger Autofahrer bog von der Lindenstraße kommend nach links in die Rheintalstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des aus Richtung Lienheim kommenden 28-jährigen Motorradfahrers. Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Es bestand keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr waren zudem im Einsatz. Die Landstraße 161 musste für zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell