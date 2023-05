Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Unfallflucht auf Discounterparkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.05.2023, zwischen 05:45 Uhr und 14:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rothausstraße in Bonndorf ein geparkter, grauer Audi S7 angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am rechten vorderen Kotflügel des Audis wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bonndorf, Telefon: 07703/9325-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell