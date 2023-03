POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2023

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am frühen Sonntagmorgen Unbekannte in eine Firma in Heilbronn-Neckargartach eingebrochen sind. Gegen 0.30 Uhr meldete der Sicherheitsdienst der Firma in der Ochsenbrunnenstraße einen Einbruchalarm. Der ...

