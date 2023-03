Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Geschwindigkeitskontrollen - Sechs Fahrverbote

Die Heilbronner Polizei führte von Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden Verkehrskontrollen im Heilbronner Stadtgebiet durch. Das primäre Augenmerk galt der Poser- und Raser-Szene. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, fielen bei Geschwindigkeitsmessungen insgesamt sieben Fahrer auf. Sechs von ihnen droht nun ein Fahrverbot. Am schnellsten war ein 29-Jähriger mit seinem Audi in der Fügerstraße unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h, wurde sein Fahrzeug mit 102 km/h gemessen. Zwei der Fahrzeugführer wurde aufgrund ihres Fahrverhaltens die Weiterfahrt untersagt. Auch in Zukunft wird die Polizei Heilbronn den Kontrolldruck in diesem Bereich hochhalten, um so schwere Unfälle zu vermeiden.

