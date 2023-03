POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am frühen Sonntagmorgen Unbekannte in eine Firma in Heilbronn-Neckargartach eingebrochen sind. Gegen 0.30 Uhr meldete der Sicherheitsdienst der Firma in der Ochsenbrunnenstraße einen Einbruchalarm. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe am Gebäude ein und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten die Unbekannten vermutlich unterschiedliche Gegenstände aus Kupfer. Auch die Container einer anderen Firma, welche sich im unmittelbaren Nahbereich befanden, wurden aufgebrochen. Ob es auch hier zu einem Diebstahl kam, kann bisher nicht gesagt werden. Das Gebäude wurde unter Hinzuziehung von Polizeihundeführern mit negativem Ergebnis durchsucht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Eppingen: PKW aufgebrochen - Wer hat was gesehen?

Bargeld, Sonnenbrillen und ein Laptop erbeutete eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem PKW in Eppingen. Der 43-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen am Freitagabend, gegen 17 Uhr, in der Speyerer Straße abgestellt. Als er am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mehrere Gegenstände aus dem Auto gestohlen wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, in Verbindung zu setzten.

Bad Rappenau: Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitagnachmittag in Bad Rappenau und flüchtete anschließend. Der 59-jährige Besitzer eines Audis hatte diesen gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Raiffeisenstraße abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte verschafften sich am Sonntag unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Heilbronn. Der oder die Täter drangen zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr über die Terrassentür in das Wohnhaus Armsündersteige ein. Im Inneren wurden im Anschluss alle Räume durchsucht und Bargeld im vierstelligen Eurobereich entwendet. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Heilbronn: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Beamte des Polizeireviers Heilbronn ertappten am frühen Sonntagmorgen zwei Einbrecher auf frischer Tat in Heilbronn. Den Polizisten fielen im Rahmen der Streifenfahrt zwei vermummte Personen vor einem Lebensmittelgeschäft in der Wilhelmstraße auf. Einer der beiden ergriff nach Erblicken des Streifenwagens umgehend die Flucht. Ein 39-Jähriger verstaute Waren in einem Korb, welcher vor dem Geschäft stand. Als die Polizisten diesen Ansprachen versuchte auch er zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. An der offenstehenden Eingangstür des Ladens konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden 500 Euro Bargeld und Tabakwaren im Wert von circa 700 Euro aufgefunden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Sein Mittäter ist bisher weiter unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den zweiten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Alkoholisiert Unfall verursacht - Drei Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmorgen in Heilbronn. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot gegen 1.20 Uhr die Neckartalstraße in Richtung Heilbronn-Horkheim und wollte nach rechts in die Brackenheimer Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, kam der Mann beim Abbiegevorgang mit seinem PKW nach links von der Straße ab, überfuhr zwei Verkehrsinseln und stieß abschließend mit einem an der Ampel stehenden BMW zusammen. Dessen Fahrer wollte von der Brackenheimer Straße nach links in die Neckartalstraße einbiegen. Durch den Zusammenstoß ging der Peugeot in Flammen auf. Der 32-Jährige konnte das Fahrzeug zuvor mit leichten Verletzungen verlassen. Auch der BMW-Fahrer und sein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Peugeot-Fahrers fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 1,4 Promille, weshalb der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten musste, um dort eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde einbehalten. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nur durch eine Vollbremsung konnte ein 26-Jähriger am frühen Samstagabend bei Neckarsulm einen Unfall vermeiden. Der Mann war mit seinem Mercedes gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 1095 von Neuenstadt am Kocher in Fahrtrichtung Neckarsulm unterwegs. Kurz nach Dahenfeld wurde er, trotz Überholverbot, in einer langgezogenen Linkskurve von einer ebenfalls 26-Jährigen in ihrem VW überholt. Da die Frau aufgrund von Gegenverkehr direkt vor dem Geschädigten zurück auf dessen Fahrspur fuhr, musste dieser sehr stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der 26-Jährige fuhr dem VW im Anschluss bis Neckarsulm hinterher. Hier konnte die Frau in der Seestraße einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des PKWs, welcher in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und möglicherweise ebenfalls gefährdet wurde. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Obersulm-Affaltrach: Reifen von neun PKWs beschädigt - Wer hat was gesehen?

Die Reifen von neun Fahrzeugen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer unbekannten Person in Obersulm-Affaltrach beschädigt. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, wurden von dem Täter Schrauben in die Reifen der in der Mozartstraße abgestellten PKWs gesteckt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Beilstein: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmorgen in Beilstein. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Rennrad von der Hauptstraße in einen Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Kia von der Oberstenfelder Straße ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie vermutlich den Radfahrer und erfasste diesen mit der linken Fahrzeugfront. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Das Rennrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Güglingen: Unfall wegen freilaufendem Hund - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Nachdem ein freilaufender Hund am Donnerstag vor das Auto eines bisher unbekannten Fahrzeugführers gerannt ist, sucht die Polizei Zeugen und den Fahrer eines dunklen BMWs. Der BMW war gegen 15.30 Uhr auf der Heilbronner Straße stadteinwärts unterwegs, als der Malteser auf die Straße rannte und von dem PKW erfasst wurde. Der BMW-Lenker setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Zeugen des Geschehens sowie der Fahrer oder die Fahrerin des BMWs, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

