Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisierten Mann aus Zug geholt/ Einbruch in Pkw

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte mussten am Montagmorgen in Brügge eine Person aus einem Zug holen. Bahn-Mitarbeiter baten gegen 7.30 Uhr die Polizei um Hilfe, weil ein Mann im Zug liege und nicht aussteigen wolle. Die Polizeibeamten trafen den stark alkoholisierten Mann mit einer Flasche Schnaps im Arm. Nach Aufforderung verließ er zwar den Zug, wurde jedoch auf dem Bahnsteig immer aggressiver und schmiss seinen Rucksack auf den Boden. Einem Platzverweis wollte er nicht folgen. Als ihn die Beamten zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen wollten, nässte er sich bewusst ein und ging auf die Beamten los. Die griffen zum Reizstoffsprühgerät, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfessel an. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Er betitelte die Beamten vor zahlreichen Zeugen auf dem Bahnsteig und später immer wieder im Streifenwagen unter anderem als "Wichser" und "Kakerlaken" und bedrohte sie. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der 36-jährige Mann ohne festen Wohnsitz im Streifenwagen mit Sonder- und Wegerechten zur Polizeiwache gebracht. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde an der Fuelbecker Straße eine Scheibe eines geparkten VW Polo eingeschlagen. So gelangten die Täter ins Innere und stahlen eine große Menge an E-Zigaretten sowie eine schwarze Laptoptasche und ein Lenovo ThinkPad. Die Polizei warnt immer wieder: Ein Auto ist kein Tresor. Deshalb sollten auch bei kurzen Abwesenheiten, zum Beispiel für einen Spaziergang oder Einkauf, keine Wertsachen in Fahrzeugen liegen gelassen werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell