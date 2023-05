Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, Brand zweier Autos in Gundelfingen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 20.05.2023, gegen 06.20 Uhr, bemerkten Anwohner den Brand eines Autos in einem Carport in der Schauinslandstraße in Gundelfingen. Das Feuer griff im Weiteren auf einen zweiten PKW und das Carport über.

Durch die Feuerwehr wurde verhindert, dass auch das daneben befindliche Wohnhaus in Brand geriet. An den Fahrzeugen und dem Carport entstand Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Ursache des Brandes ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen, die um die Brandzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel: 0761-882-2880, zu melden.

sk

