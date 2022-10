Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unfall zwischen zwei Radfahrern - wichtiger Zeuge gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am 30.09.2022 gegen 08:45 Uhr ereignete sich in der Lehener Straße, Höhe Hausnummer 27, ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pedelecfahrerin. Demnach fuhren die beiden Radfahrer zunächst nebeneinander auf der Lehener Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Bei einem anschließenden Überholvorgang kam es dann zu einem Kontakt zwischen den beiden Rädern. In der Folge stürzte die Pedelecfahrerin und verletzte sich hierbei leicht. Weiterhin entstand ihr ein Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, da die Beteiligten widersprüchliche Angaben machen. Durch einen hinterherfahrenden, weiteren Radfahrer wurde das Unfallgeschehen beobachtet. Dieser erkundigte sich auch nach dem Sturz bei der Verletzten nach ihrem Befinden. Da dieser Radfahrer möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallhergang machen könnte, wird er gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

