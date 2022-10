POL-FR: Verkehrsunfall bei Überholvorgang zwischen zwei Fahrzeugen

Freiburg (ots) - Über das Wochenende wurden in Weil am Rhein wieder mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Um in das Fahrzeuginnere zu gelangen schlug der Unbekannte immer eine hintere Seitenscheibe ein. In der Nacht von Freitag, 07.10.2022, auf Samstag, 08.10.2022, wurden in der "Alte Straße", beim Yachthafen, die Scheiben von drei Fahrzeugen eingeschlagen und teilweise ein geringerer Bargeldbetrag gestohlen. In der gleichen ...

