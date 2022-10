Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Oldtimer Motorrad fängt an zu brennen

Freiburg (ots)

Mit seinem Oldtimer Krad war am Sonntag, 09.10.2022 gegen 18.20 Uhr ein 62 Jahre alter Mann auf der L 149 zwischen Geschwend und Präg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Geschwend merkte der 62-jährige Fahrer wie es an seinen Beinen sehr heiß wurde und er stellte das Krad am Straßenrand ab. Kurz darauf schlugen Flammen unterhalb des Tanks aus dem Motorraum. Die Feuerwehr wurde verständigt und löschte das Motorrad. Der Kradfahrer wurde nicht verletzt. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Weiter entstand Sachschaden an der dortigen Leitplanke von rund 1000 Euro. Auslöser des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt an der Maschine. Die Feuerwehr Todtnau war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell