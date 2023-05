POL-FR: Unwetterschäden in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald -- Meldung des Polizeipräsidiums Freiburg

Freiburg (ots) - Der Integrierten Leitstelle in Lörrach wurde am frühen Sonntag Morgen, den 21.05.2023, gegen 05:30 Uhr, ein im Graben liegender Radfahrer mitgeteilt. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Weg in Efringen-Kirchen, Ortsteil Maugenhard, parallel zur Mappacher Straße, in ...

mehr