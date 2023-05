Freiburg (ots) - Folgender Sachverhalt wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet: Die 26-jährige Geschädigte hielt sich zur Tatzeit, am 20.05.2023, gegen kurz vor 06:00 Uhr, an der Straßenbahnhaltestelle am Stadttheater in Freiburg auf. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist bekannt, dass die Frau von zwei bisher namentlich unbekannten Männern gegen das ...

mehr