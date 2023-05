Freiburg (ots) - In der Nacht vom 19.05.2023 zum 20.05.2023 wurde in Höhe der Kollnauer Straße 15, ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw, Ford Fiesta, mutwillig beschädigt. Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde mit roher Gewalt die Heckscheibe an dem Auto eingeschlagen. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet ...

mehr