Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin von Autofahrer angefahren - leicht verletzt

Nettetal (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, um 08:30 Uhr, kollidierten ein 35-jähriger Autofahrer aus Nettetal und eine 25-jähirge Viersenerin auf dem Fahrrad im Bereich des Kreisverkehrs Van-der-Upwich-Straße und Kempener Straße in Nettetal. Der Autofahrer wollte in den Kreisverkehr fahren und übersah die Radfahrerin. Diese fuhr auf dem Radweg in Richtung Lobberich und war bevorrechtigt. Einen Zusammenstoß konnten die beiden Verkehrsteilnehmer nicht verhindern. Die Radfahrerin fiel auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. /cb

