Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Katalysatoren gestohlen

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 13.02 bis zum 15.02 wurde sowohl in der Straße Beuler Höhe als auch in der Feldstraße der Katalysator eines Fahrzeuges gestohlen. An der Feldstraße machten sich die Täter an einem VW Polo zu schaffen, an der Beuler Höhe an einer älteren Mercedes A-Klasse. In beiden Fällen gibt es bislang keine Hinweise auf die Täter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell