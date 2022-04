LPI-SHL: Hecke brannte

Bad Salzungen (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr Dienstagabend über einen abgesenkten Bordstein von einem Parkplatz auf die Werrastraße in Bad Salzungen auf. Dabei übersah er die von links kommende 22-jährige Autofahrerin und beide Fahrzeuge prallten aneinander. Der Schaden war so groß, dass ein Abschleppdienst kommen musste, denn weiterfahren ging in beiden Fällen nicht mehr. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr