Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zeugen nach PKW-Aufbruch gesucht

Goch (ots)

Am Donnerstag (29.04.2021) gegen 10:15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem an der Kalbecker Straße geparkten PKW indem er die Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlug. Er entwendete eine Tasche aus dem Fahrzeug und flüchtete anschließend mit einem silber-grauen PKW über die L77 in Richtung Fortstraße.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen circa 170cm-180cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung handeln. Zeugen schätzten das Alter des Mannes auf vierzig bis fünfzig Jahre.

Hinweise zum Täter nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell