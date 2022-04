Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Suhl (ots)

Ein 68-jähriger Autofahrer beschädigte am Dienstag gegen 14:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl ein neben ihm geparktes Fahrzeug. Der Mini-Fahrer selbst bemerkte den Unfall ursprünglich nicht, sah aber, als er wieder zu Hause ankam, dass ein Schaden an seinem Auto war. Unmittelbar danach kontaktierte er einen Mitarbeiter des Getränkemarktes und hinterließ seine Personalien, begab sich anschließend sofort zur Polizei und zeigte den Unfall an. Vom geschädigten Auto fehlt jedoch jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum Autofahrer, der zur besagten Zeit auf diesem Parkplatz parkte, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell