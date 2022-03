Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrer kommt von Straße ab - Rettungseinsatz auf der Pescher Straße

Neuss-Korschenbroich (ots)

Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwochnachmittag (02.03.), gegen 14:30 Uhr, an der Pescher Straße im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines PKW Daimler-Benz von der Fahrbahn ab und kollidierte mit geparkten Pkw. Möglicherweise führte ein gesundheitliches Problem zu dem Unfall. Der 61-jährige Fahrzeuginsasse musste unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie genau es zu dem Unfall kam, versucht nun das Verkehrskommissariat zu ermitteln. Das zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei unterstützte die Unfallaufnahme vor Ort. Dä./Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell