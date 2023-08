Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringe (ots)

Pfullendorf

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurde an der Kreuzung Langäcker / Otterswanger Straße auf der Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Verkehrszeichen konnten gelbe und rote Lackantragungen festgestellt werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Die Polizei in Pfullendorf bittet Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter T. 07552 20160 zu melden.

