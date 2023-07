POL-WOB: 23 Tabakpäckchen entwendet - Ladendieb leistet Widerstand

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Schlesierstraße 21.07.2023, 16.00 Uhr - 24.07.2023, 08.20 Uhr Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Grundschule in der Schlesierstraße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum lässt sich auf Freitagnachmittag 16.00 Uhr bis Montagmorgen 08.20 Uhr eingrenzen. Eine Angestellte der Schule hatte am Montagmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. ...

