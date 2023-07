POL-WOB: Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Neuhaus, Wasserfederring 21.07.2023, 21.00 Uhr - 22.07.2023, 09.00 Uhr Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Straße Wasserfederring einzubrechen. Eine Nachbarin, die sich um das Haus kümmert, hatte nach am Freitagabend gegen 21.00 Uhr die Rolladen heruntergelassen. Am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr stellte sie den Einbruch ...

mehr